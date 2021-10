Roma, buone notizie da Abraham: il punto in vista della Juventus (Di sabato 16 ottobre 2021) Abraham si è allenato con il gruppo nella rifinitura della vigilia di Juventus-Roma: l’attaccante torna a disposizione di Mourinho Arrivano buone notizie per José Mourinho alla vigilia di Juventus–Roma, match in programma domani sera all’Allianz Stadium. Come riferito da Sky Sport, l’attaccante inglese si è allenato con il gruppo ed è pronto per essere convocato per Torino. Il tecnico portoghese valuterà nelle prossime ore se schierarlo titolare o portarlo in panchina. Massimiliano Allegri, invece, non avrà a disposizione Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021)si è allenato con il gruppo nella rifinituravigilia di: l’attaccante torna a disposizione di Mourinho Arrivanoper José Mourinho alla vigilia di, match in programma domani sera all’Allianz Stadium. Come riferito da Sky Sport, l’attaccante inglese si è allenato con il gruppo ed è pronto per essere convocato per Torino. Il tecnico portoghese valuterà nelle prossime ore se schierarlo titolare o portarlo in panchina. Massimiliano Allegri, invece, non avrà a disposizione Dybala. L'articolo proviene da Calcio News 24.

