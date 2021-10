Regno Unito, dietro l’omicidio Amess l’ombra del terrorismo. La polizia: «Legami con l’estremismo islamico» (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha una matrice terroristica l’omicidio del deputato conservatore David Amess, ferito a morte con un coltello in una chiesa durante un incontro elettorale nell’Essex. In un comunicato la polizia ha spiegato che i primi elementi raccolti indicano potenziali Legami con l’estremismo islamico del 25enne britannico di origine somala che avrebbe aggredito il deputato nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea. Amess, 69 anni, era sposato e aveva 5 figli. Cattolico e antiabortista, era stato un convinto sostenitore della Brexit. Il presunto aggressore lo ha colpito davanti a decine di persone con diverse coltellate. Sono apparsi vani sin da subito i tentativi di rianimare Amess, steso per terra in una pozza di sangue, mentre atterrava un’eliambulanza che lo ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha una matrice terroristicadel deputato conservatore David, ferito a morte con un coltello in una chiesa durante un incontro elettorale nell’Essex. In un comunicato laha spiegato che i primi elementi raccolti indicano potenzialicondel 25enne britannico di origine somala che avrebbe aggredito il deputato nella chiesa metodista di Leigh-on-Sea., 69 anni, era sposato e aveva 5 figli. Cattolico e antiabortista, era stato un convinto sostenitore della Brexit. Il presunto aggressore lo ha colpito davanti a decine di persone con diverse coltellate. Sono apparsi vani sin da subito i tentativi di rianimare, steso per terra in una pozza di sangue, mentre atterrava un’eliambulanza che lo ...

