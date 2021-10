Pregliasco: 'No al tampone gratis, il governo fa bene a tenere la barra dritta' (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarebbe un'enorme mancanza di rispetto verso chi, nonostante i legittimi dubbi, si è sottoposto al vaccino per il bene proprio e della comunità. "E' giusto che il tampone" Covid ai fini dell'... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) Sarebbe un'enorme mancanza di rispetto verso chi, nonostante i legittimi dubbi, si è sottoposto al vaccino per ilproprio e della comunità. "E' giusto che il" Covid ai fini dell'...

Advertising

fiabeschienrico : RT @ultimenotizie: 'È giusto che il tampone' Covid ai fini dell'ottenimento del #Greenpass 'non sia gratuito. E' corretto che sia così per… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: 'È giusto che il tampone' Covid ai fini dell'ottenimento del #Greenpass 'non sia gratuito. E' corretto che sia così per… - gio551 : RT @globalistIT: - globalistIT : - salutegreen24 : 'E' giusto che il tampone' Covid ai fini dell'ottenimento del Green pass 'non sia gratuito. E' corretto che sia cos… -