Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: Roberto muore a 24 anni (Di sabato 16 ottobre 2021) Ennesimo incidente stradale mortale su strada. Stavolta, a Perdere la vita è un giovane ragazzo di 24 anni Roberto Cozza di Spongano (LE) che viaggiava su una Ford c - max. Forse, a causa della ... Leggi su leggo (Di sabato 16 ottobre 2021) Ennesimo incidente stradale mortale su strada. Stavolta, are la vita è un giovane ragazzo di 24Cozza di Spongano (LE) che viaggiava su una Ford c - max. Forse, a causaa ...

Advertising

ThePeacemaker82 : Il progetto vincente ha un tempo predeterminato per usare lo slot ottenuto (da 6 a 48 SETTIMANE), per la durata del… - cascinanotizie : Perde il controllo in curva, auto finisce tra gli olivi Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco… - starkleila : P perde il controllo solo quando muore B, volendo entrare nel tunnel anche se sa che sarebbe morte certa e che non… - filippolarabo : @abolrish @_Nico_Piro_ @premioluchetta Torno lì. Io, se proprio dovessi, daterei la 'tomba' alla fine del XVII seco… - guidop1967 : @salvatorebrizzi C’è Anche questo: “lui non può provare compassione, il mondo cui appartiene non glielo consente, l… -