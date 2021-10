No Green Pass, in duemila al Circo Massimo: “Noi per la libertà del popolo” (Di sabato 16 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - vally1904 : RT @autocostruttore: La denuncia del sindacato dell'Arma: «Carabinieri alloggiati nelle caserme fatti uscire dalle camerette se non in poss… - babyspettri : RT @Jac875: Grazie a @matteosalvinimi per aver asfaltato con la verità la #Palombelli su vaccini, novax e green pass: 1 un vaccinato può co… -