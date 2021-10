Napoli vs Torino: pronostico e possibili formazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre ore 18.00 al Diego Armando Maradona si affrontano Napoli vs Torino. I partenopei con una tabella di marcia da record affrontano la compagine granata, che esce sconfitto dal derby ma a testa alta. Luciano Spalletti a caccia di record personali. Napoli vs Torino: da dove iniziamo Napoli La partita di domenica pomeriggio, valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A potrebbe infatti diventare molto significativa per l’attuale allenatore della formazione partenopea. L’ottava vittoria consecutiva in campionato porterebbe il Napoli ad eguagliare il record di vittorie consecutive fatto da Maurizio Sarri nel 2017/2018, stagione in cui i partenopei registrarono anche il record di personale di punti in campionato: 91 per l’esattezza. Kostas ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre ore 18.00 al Diego Armando Maradona si affrontanovs. I partenopei con una tabella di marcia da record affrontano la compagine granata, che esce sconfitto dal derby ma a testa alta. Luciano Spalletti a caccia di record personali.vs: da dove iniziamoLa partita di domenica pomeriggio, valevole per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie A potrebbe infatti diventare molto significativa per l’attuale allenatore della formazione partenopea. L’ottava vittoria consecutiva in campionato porterebbe ilad eguagliare il record di vittorie consecutive fatto da Maurizio Sarri nel 2017/2018, stagione in cui i partenopei registrarono anche il record di personale di punti in campionato: 91 per l’esattezza. Kostas ...

Advertising

LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - DiMarzio : #Napoli, le ultime sull'infortunio di #Manolas e sulle scelte di #Spalletti in vista della sfida al #Torino - Agenzia_Ansa : Sciopero trasporti, cortei a Genova, Roma, Trieste e Torino. A Napoli è stata riaperta l'autostrada che era stata b… - infoitsport : Domani Spalletti presenta Napoli-Torino: segui la conferenza stampa in diretta su TN - infoitsport : LIVE - Napoli-Torino, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) -