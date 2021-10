Mourinho: “Felice di ritrovare Allegri: era stato troppo tempo fermo” (Di sabato 16 ottobre 2021) José Mourinho, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa. Abraham viaggerà con noi, non so se giocherà o andrà in panchina. Viña sta bene. I risultatisti sono quelli che vincono, poi sembra una cosa negativa: io e Allegri abbiamo vinto e questo deve essere visto in modo positivo. Sarò contento di salutarlo, c’è rispetto e stima tra noi e abbiamo anche mangiato insieme. Non siamo grandi amici ma mi piace come persona, sarà un piacere. Sono contento che sia tornato perché è stato troppo tempo fermo. Non è una sfida tra me e Allegri. La Juventus può rimettersi in corsa per lo scudetto, hanno 20 calciatori bravi ed esperti, con una guida esperta. Villar? Non sarà titolare, si sta adattando al mio modo di giocare, ci saranno le ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 16 ottobre 2021) José, allenatore della Roma, ha presentato la partita con la Juventus in conferenza stampa. Abraham viaggerà con noi, non so se giocherà o andrà in panchina. Viña sta bene. I risultatisti sono quelli che vincono, poi sembra una cosa negativa: io eabbiamo vinto e questo deve essere visto in modo positivo. Sarò contento di salutarlo, c’è rispetto e stima tra noi e abbiamo anche mangiato insieme. Non siamo grandi amici ma mi piace come persona, sarà un piacere. Sono contento che sia tornato perché è. Non è una sfida tra me e. La Juventus può rimettersi in corsa per lo scudetto, hanno 20 calciatori bravi ed esperti, con una guida esperta. Villar? Non sarà titolare, si sta adattando al mio modo di giocare, ci saranno le ...

Advertising

napolista : L’allenatore della Roma in conferenza: “Non siamo grandi amici, ma c’è stima e rispetto e mi piace come persona. Or… - TuttoMercatoWeb : Mourinho: 'Allegri è un tecnico che mi piace. Felice che sia tornato, ha fatto troppe vacanze' - MourinhoPics : RT @forzaroma: Mourinho: 'Sul Newcastle non ho nulla da dire. Ho avuto un ottimo rapporto con quel Club ma sono qui e felice di essere alla… - CoreRomanista : #Mourinho: 'Prima della partita sono sempre contento della designazione arbitrale. Non mi interessa del passato, mi… - forzaroma : Mourinho: 'Sul Newcastle non ho nulla da dire. Ho avuto un ottimo rapporto con quel Club ma sono qui e felice di es… -