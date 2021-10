Motocross | Courtney Duncan si aggiudica il GP di Spagna della WMX e allunga a +16 su Kiara Fontanesi

Leggi su oasport

(Di sabato 16 ottobre 2021) Il Gran Premio didel Mondiale WMX 2021, segna un punto decisamente a favore dinella corsa al titolo iridato. La neozelandese, infatti, conquista 47 punti contro i 40nostrain maniera corposa in classifica generale, ad un solo appuntamento dal termine del campionato. Prima dell’ultimo capitolostagione, il Gran Premio del Trentino, infatti,comanda la graduatoria con 223 punti, contro i 207nostra portacolori che, quindi, si ritrova a 16 lunghezze di distacco. Terzo posto per Nancy Van de Ven a 195, ormai in corsa per il successo finale solo per la matematica. Gara-1, sul tracciato di intu Xanadù, ha visto il successo ...