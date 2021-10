Milan-Verona, Castillejo: “Lacrime? E’ stato un periodo duro. Sono contento per oggi” (Di sabato 16 ottobre 2021) Samu Castillejo, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ al termine di Milan-Verona, partita dell’8° turno della Serie A 2021-2022 svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le sue dichiarazioni. Sulle Lacrime a... Leggi su pianetamilan (Di sabato 16 ottobre 2021) Samu, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky‘ al termine di, partita dell’8° turno della Serie A 2021-2022 svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le sue dichiarazioni. Sullea...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER LA GARA CONTRO IL VERONA La partita alle 20.45 su Sky Sport Uno, Calcio e… - SkySport : MILAN-VERONA 3-2 Risultato finale ? ? #Caprari (7') ? rig. #Barak (24') ? #Giroud (59') ? rig. #Kessié (76') ? au… - CB_Ignoranza : 58': Milan 0-2 Verona 59': Milan 1-2 Verona 76': Milan 2-2 Verona 78': Milan 3-2 Verona Il diavolo non muore mai ??… - CalcioNews24 : #MilanVerona, le parole di #Tudor dopo il ko ??? - 1889milan : RT @acmilan: Read all about the thrilling turnaround of #MilanVerona ?? -