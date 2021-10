Memo Remigi a Ballando del 16 ottobre 2021 (video e gallery) (Di sabato 16 ottobre 2021) La prima puntata di Ballando con le Stelle 2021 di stasera, 16 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal cantante e showman Memo Remigi e dalla bella Maria Ermachkova, volto già molto noto e apprezzato. La coppia ha ballato un Boogie sulle note di Rolls Royce, brano di Achille Lauro. Memo Remigi: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Giudizi entusiasti da parte della giuria, che ha apprezzato la volontà di mettersi in gioco e di “buttarsi” di Remigi. Il voto totale della coppia è stato di 33 punti. Molto bene! A voi il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 16 ottobre 2021) La prima puntata dicon le Stelledi stasera, 16, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal cantante e showmane dalla bella Maria Ermachkova, volto già molto noto e apprezzato. La coppia ha ballato un Boogie sulle note di Rolls Royce, brano di Achille Lauro.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Giudizi entusiasti da parte della giuria, che ha apprezzato la volontà di mettersi in gioco e di “buttarsi” di. Il voto totale della coppia è stato di 33 punti. Molto bene! A voi il ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @memo_remigi_ e @mariaermachkova vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - milly_carlucci : È arrivato il momento di @memo_remigi_ e @mariaermachkova #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai ???????? - falbrav1 : Non so perché ma ho girato su ballando con le stelle nel momento dell'esibizione di Memo Remigi. 83 anni. Chapeau - Dansai75 : RT @mariaermachkova: -2 giorni ci siamo quasi!! @Ballando_Rai @milly_carlucci @memo_remigi_ - autumnsvnrise : Memo Remigi che a 83 anni saltella in pista con l'entusiasmo di un ragazzino #BallandoConLeStelle -