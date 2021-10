Manifestazione antifascista, Di Maio: “Grande risposta di popolo” (Di sabato 16 ottobre 2021) “La piazza di oggi è una Grande risposta di popolo che sottolinea l’importanza dei nostri valori costituzionali. Valori costituzionali che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica e di esprimere la propria idea, ma non con la violenza”. A dirlo il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in occasione della Manifestazione “Mai più fascismi” indetta dai sindacati. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) “La piazza di oggi è unadiche sottolinea l’importanza dei nostri valori costituzionali. Valori costituzionali che permettono a tutti di concorrere pacificamente alla vita pubblica e di esprimere la propria idea, ma non con la violenza”. A dirlo il ministro degli Esteri, Luigi Di, in occasione della“Mai più fascismi” indetta dai sindacati. su Il Corriere della Città.

Advertising

VauroSenesi : #16ottobre2021maipiufascismi #16ottobre La vignetta di Vauro per la MANIFESTAZIONE NAZIONALE ANTIFASCISTA, in edico… - TizianaFerrario : ma perché non partecipare alla manifestazione antifascista sabato 16? Cosa c'entra il silenzio elettorale? Antifasc… - Mov5Stelle : Tutte le forze politiche - quindi anche Meloni, Salvini, Berlusconi, Tajani - sono invitate a partecipare alla mani… - leopadanofe : RT @ChiodiDonatella: PURE #GUALTIERI IN #PIAZZA OGGI CON #CGILCISLUIL CONTRO IL #FASCISMO: A #FANPAGE C'È NESSUNO? A #Roma. Dov'è candidat… - _alxbw_ : RT @AUniversale: Che furbo, ragazzi, il signor Franchini. In una manifestazione chiamata 'mai più fascismi', si stupisce che la gente canti… -