Lombardia: M5S chiede codice etico e campagna anti-estremisti (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Un 'codice etico e comportamentale' per le istituzioni lombarde. Lo chiede con una mozione urgente il capogruppo consigliere M5S in Regione Lombardia, Massimo De Rosa. Servono, spiega "interventi decisi e immediati per promuovere una cultura della legalità a tutti i livelli, contrastando qualsiasi forma di estremismo politico e di violazione dei principi democratici su cui si fonda la nostra Costituzione". Secondo De Rosa, "è inaccettabile che al giorno d'oggi continuiamo ad assistere ad episodi gravissimi di estremismo politico, soprattutto di tipo fascista. Urge un immediato intervento da parte delle istituzioni, la nostra proposta è molto chiara e prevede sia presa una posizione ferma, prevedendo anche conseguenze per chi continua a violare la legge". La mozione, da discutere al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Milano, 16 ott. (Adnkronos) - Un 'e comportamentale' per le istituzioni lombarde. Locon una mozione urgente il capogruppo consigliere M5S in Regione, Massimo De Rosa. Servono, spiega "interventi decisi e immediati per promuovere una cultura della legalità a tutti i livelli, contrastando qualsiasi forma di estremismo politico e di violazione dei principi democratici su cui si fonda la nostra Costituzione". Secondo De Rosa, "è inaccettabile che al giorno d'oggi continuiamo ad assistere ad episodi gravissimi di estremismo politico, soprattutto di tipo fascista. Urge un immediato intervento da parte delle istituzioni, la nostra proposta è molto chiara e prevede sia presa una posizione ferma, prevedendo anche conseguenze per chi continua a violare la legge". La mozione, da discutere al ...

TV7Benevento : Lombardia: M5S chiede codice etico e campagna anti-estremisti... - Arsenico171 : @barbarab1974 Venne in Lombardia per appoggiare il M5 stelle. Si fermò a Cormano per appoggiare il candidato sindac… - RagMarini : @M5S_Camera A che punto siamo la Sanità Pubblica è una delusione in particolare presso una Regione virtuosa come… - M5SCampaniaNews : RT @Ago_SantilloM5S: #PNRR, con 7,364 miliardi #Campania prima in Italia per fondi territorializzati sulle infrastrutture davanti a #Lombar… - Ago_SantilloM5S : #PNRR, con 7,364 miliardi #Campania prima in Italia per fondi territorializzati sulle infrastrutture davanti a… -