Le ultimissime sulle probabili formazioni di Juventus-Roma

(Di sabato 16 ottobre 2021) Alle 20.45 di domani sera all’Allianz Stadium si affronteranno, gara valida per l’ottava giornata di Serie A 2021-22. Allegri non recupera Dybala, Morata è andato in campo solo per l’allenamento della vigilia. Bernardeschi va verso l’impiego in mediana con Chiesa-Kean davanti. Occasione per De Sciglio, Cuadrado favorito su Mckennie, Danilo in vantaggio su Alex Sandro. Mourinho recupera Zaniolo dopo le noie muscolari contro l’Empoli, con lui Pellegrini e Mkhitaryam dietro Shomurodov. L’uzbeko è favorito su Abraham per il posto in attacco, l’inglese è uscito claudicante da Wembley nella sfida contro l’Ungheria e la forte contusione alla caviglia destra mette in forte dubbio la sua titolarità a Torino. Vina è rientrato soltanto da poche ore dal Sudamerica, il tecnico portoghese in conferenza stampa ha confermato che sta bene. In caso ...