Kim Kardashian | circola un’incredibile teoria in queste ore | “E’ morta”

(Di sabato 16 ottobre 2021) . Il web si è scatenato con le ipotesi più assurde In questo periodo le teorie complottiste vanno molto di moda. L’ultima non riguarda però il Covid o l’ordine mondiale, ma la morte di una delle star più amate del mondo dello spettacolo americano. Stiamo parlando L'articolo proviene da Inews.it.

La testata The Business of Fashion ha lanciato un rumor davvero intrigante: la presunta co - lab tra Fendi e SKIMS, il marchio di lingerie creato da. Tutto è partito da una story su Instagram, postata e sparita nel giro di pochissimo. Pur essendo stata rimossa alla velocità della luce, la story è comunque saltata all'occhio dei ...Giulia Salemi, fidanzata Pierpaolo Pretelli/ "Miglioro crescendo come" L'indiscrezione sulla proposta in diretta tv non ha trovato conferme, ma è comunque uno spiffero che è da tenere ...L'ennesima teoria del complotto che ha preso piede sui social nelle ultime ore. Kim Kardashian morta e addirittura sostituita da una sosia?Secondo alcuni utenti, Kim Kardashian sarebbe morta e sarebbe stata sostituita da una sosia: ecco l’assurda teoria del web.