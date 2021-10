Immobile: “Sto bene. Voglio aiutare la squadra a vincere. Dobbiamo riscattare Bologna” (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: “Ho fatto due settimane, grazie allo staff medico, dove ho fatto cercato di recuperare il prima possibile. Mi è spiaciuto lasciare la squadra a Bologna e la nazionale in Nations League. Adesso sto meglio e non vedo l’ora di giocare questa partita”. Sull’Inter: “L’Inter è forte in tutti i reparti. L’abbiamo preparata bene con il mister. Siamo sicuri di fare una bella partita per riscattare Bologna”. Inzaghi? “Ci sentiamo spesso. Si è creato un rapporto con lui che va al di là del calcio. Tranne che per questa partita, gli auguro il meglio”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) L’attaccante della Lazio, Ciroha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter: “Ho fatto due settimane, grazie allo staff medico, dove ho fatto cercato di recuperare il prima possibile. Mi è spiaciuto lasciare lae la nazionale in Nations League. Adesso sto meglio e non vedo l’ora di giocare questa partita”. Sull’Inter: “L’Inter è forte in tutti i reparti. L’abbiamo preparatacon il mister. Siamo sicuri di fare una bella partita per”. Inzaghi? “Ci sentiamo spesso. Si è creato un rapporto con lui che va al di là del calcio. Tranne che per questa partita, gli auguro il meglio”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

