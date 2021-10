Harry Potter: "Robin Williams voleva interpretare Remus Lupin", rivela Chris Columbus (Di sabato 16 ottobre 2021) Chris Columbus, regista dei primi due film di Harry Potter, ha rivelato che Robin Williams si propose per interpretare il ruolo del professor Remus Lupin. Chris Columbus ha ricordato quando Robin Williams gli chiese di interpretare il professore Remus Lupin nei film di Harry Potter. Il regista ha quindi spiegato il motivo per cui ha dovuto rifiutare la candidatura dell'attore statunitense, scomparso nel 2014 a soli 63 anni. Era il 2001 quando al cinema usciva Harry Potter e la pietra filosofale, primo film di quello che sarebbe poi ... Leggi su movieplayer (Di sabato 16 ottobre 2021), regista dei primi due film di, hato chesi propose peril ruolo del professorha ricordato quandogli chiese diil professorenei film di. Il regista ha quindi spiegato il motivo per cui ha dovuto rifiutare la candidatura dell'attore statunitense, scomparso nel 2014 a soli 63 anni. Era il 2001 quando al cinema uscivae la pietra filosofale, primo film di quello che sarebbe poi ...

