Green pass obbligatorio, Gismondo: "Obbligo vaccinale camuffato" (Di sabato 16 ottobre 2021) "Fermo rimanendo che tutto ciò che è aggressione è da condannare, il problema del Green pass" obbligatorio "è iniziale", attiene cioè alla sua stessa natura, perché così come concepito "è il camuffamento di un Obbligo di vaccinazione" contro Covid-19. Lo sottolinea all'Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. All'indomani del 'Green pass day', con l'entrata in vigore dell'Obbligo di certificato verde sul lavoro, pensando alle manifestazioni che hanno animato molte piazze d'Italia, "era inevitabile che questo giorno si svolgesse come si è svolto – dice Gismondo – Anzi, diciamo che rispetto alle previsioni di ...

