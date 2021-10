Green pass, Cacciari tiene il punto: «Così il governo esaspera la situazione: l’obbligo è una forzatura tremenda» (Di sabato 16 ottobre 2021) «C’era davvero bisogno che il governo esasperasse Così tanto la situazione?». A parlare è il professor Massimo Cacciari in un’intervista al Fatto Quotidiano, all’indomani del 15 ottobre, data scelta dal governo Draghi per il via libera al Green pass anche al lavoro. Una decisione non condivisa da migliaia di lavoratori che ieri sono scesi in piazza per dire no alla certificazione verde anti-Covid (anche oggi, tra l’altro, sono previste manifestazioni in tutta Italia). «La decisione è una forzatura tremenda, visto anche l’articolo 1 della Costituzione («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», ndr). Ma deriva dalla colossale ipocrisia di non aver imposto l’obbligo vaccinale, per il ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «C’era davvero bisogno che ilssetanto la?». A parlare è il professor Massimoin un’intervista al Fatto Quotidiano, all’indomani del 15 ottobre, data scelta dalDraghi per il via libera alanche al lavoro. Una decisione non condivisa da migliaia di lavoratori che ieri sono scesi in piazza per dire no alla certificazione verde anti-Covid (anche oggi, tra l’altro, sono previste manifestazioni in tutta Italia). «La decisione è una, visto anche l’articolo 1 della Costituzione («L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro», ndr). Ma deriva dalla colossale ipocrisia di non aver impostovaccinale, per il ...

