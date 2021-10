FIFA 22 | De Ligt Road to the Knockouts Player Review

Leggi su imiglioridififa

(Di sabato 16 ottobre 2021) Secondaper il SANTU, oggi proviamo DETo The Knockout, un nuovo tipo di carta a tema UCL, EL, CL, che prenderà upgrade solo considerando la fase a gironi delle tre competizioni. Due upgrade disponibili: uno per tre vittorie su quattro nei gironi, ed uno se la squadra si qualifica alla fase ad eliminazione diretta. Ricordiamo che22 è disponibile in tutto il mondo dal 1° ottobre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Google Stadia L'articolo proviene da FUT Universe.