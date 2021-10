Felipe Anderson e Milinkovic decidono: 3-1 Lazio. Rabbia Inter sul raddoppio con Dimarco a terra (Di sabato 16 ottobre 2021) La Lazio ha ribaltato l’Inter nel secondo tempo, Dopo il gol di Perisic su rigore al 13’ del primo tempo, nella ripresa prima un rigore di Immobile al 19’ poi un blitz di Felipe Anderson al 36’, bravo a riprendere una respinta di Handanovic su tiro dello stesso Immobile hanno consentito alla squadra di Sarri di conquistare tre punti preziosi. Il tris in pieno recupero è stato firmato da Milinkovic-Savic. Ma subito dopo il gol del raddoppio è esplosa la Rabbia Inter, con tanto di rissa in campo e girandola di cartellini gialli, perché la Lazio ha perfezionato l’azione decisiva con Dimarco fermo a terra dopo un precedente scontro. L’arbitro Irrati aveva concesso il vantaggio ai nerazzurri (su ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Laha ribaltato l’nel secondo tempo, Dopo il gol di Perisic su rigore al 13’ del primo tempo, nella ripresa prima un rigore di Immobile al 19’ poi un blitz dial 36’, bravo a riprendere una respinta di Handanovic su tiro dello stesso Immobile hanno consentito alla squadra di Sarri di conquistare tre punti preziosi. Il tris in pieno recupero è stato firmato da-Savic. Ma subito dopo il gol delè esplosa la, con tanto di rissa in campo e girandola di cartellini gialli, perché laha perfezionato l’azione decisiva confermo adopo un precedente scontro. L’arbitro Irrati aveva concesso il vantaggio ai nerazzurri (su ...

OfficialSSLazio : ? | #LazioInter 3-1 È FINITAAAAA ?????? La vinciamo in rimonta con le reti di Ciro Immobile, Felipe Anderson e… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 81'- Felipe Anderson ribatte in rete dopo la parata di Handanovic #LazioInter 2?-1? #FORZAINTER ???? - DiMarzio : #LazioInter, rissa in campo dopo il gol di #FelipeAnderson - flaminia_bei : RT @OfficialSSLazio: ? | #LazioInter 3-1 È FINITAAAAA ?????? La vinciamo in rimonta con le reti di Ciro Immobile, Felipe Anderson e #Milinkov… - sassyagron : RT @LaSoraCamilla_: L'espulsione di Luis Felipe ancora più ridicola del giallo a Felipe Anderson. -