F1 GP Usa 2021 | qualifiche sabato | data | orario e diretta tv

(Di sabato 16 ottobre 2021) Si scaldano i motori sul circuito di Austin in vista del week end di F1. Cresce l’attesa per il Gp degli Stati Uniti e torna ad infiammarsi la lotta tra Hamilton e Verstappen. Non si può più sbagliare e gli appassionati sono pronti ad una gara di fuoco. Prima però spazio allein programma23 ottobre alle 23:00, ora italiana. Potrete seguirle su Sky Sport F1 (207) e Sky Sport Uno (201) oltre che in streaming su Sky Go, mentre è prevista anche la differita su TV8. SportFace.

Advertising

SkyTG24 : Usa, il Texas vieta gli sport femminili agli atleti transgender - Agenzia_Ansa : Il Senato del Texas ha votato una legge che obbliga gli studenti transgender a competere nelle squadre che corrispo… - Agenzia_Ansa : Il Senato del #Texas ha votato una legge che vieta lo sport femminile agli atleti trasngender. Ora il provvedimento… - repubblica : “Bella, ma non capisce”, la gaffe sessista di Putin con la reporter Usa [di Rosalba Castelletti] - bertoia_paolo : Dopo lo zampino di Leonardo negli USA, si continua la pratica in Italia? -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2021

Icona del leader macho che cavalca a torso nudo, si cala negli abissi in tuta da sub o si avvicina a tigri e leopardi delle nevi, il presidente russo Vladimir Putin è stato spesso accusato di avere un'...La terza giornata della Serie A2/2022 di basket ha visto andare in scena tre match nella serata del sabato, due valevole per il ... Top scorer Pollone per Biella, ma Udinetutte le rotazioni e ...“Bella, ma non capisce”, la gaffe sessista di Putin con la reporter Usa di Rosalba Castelletti. Incalzato durante un forum sull’Energia a Mosca, ha risposto alla giornalista Gamble: “È carina, però no ...Invece di essere sempre sulla difensiva, cercando di smontare le accuse false fatte contro Julian Assange dai governi USA/UK, due gruppi di attivisti, suoi estimatori – uno a Londra e l’altro a Roma – ...