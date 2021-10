Ex Napoli, contratto in scadenza per Albiol: c'è la decisione del Villarreal sul futuro (Di sabato 16 ottobre 2021) L'amministratore delegato del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, ha parlato durante una conferenza stampa di Raul Albiol e della possibilità di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Imago Villarreal Albiol "Siamo molto contenti di lui e lui di stare con noi, quindi penso che continueremo assieme". Per l'ex difensore del Napoli, quindi, ci sono ampie possibilità di rinnovare l'accordo con il club spagnolo. Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) L'amministratore delegato del, Fernando Roig Negueroles, ha parlato durante una conferenza stampa di Raule della possibilità di rinnovare ilinil prossimo giugno. Ecco quanto evidenziato: FOTO: Imago"Siamo molto contenti di lui e lui di stare con noi, quindi penso che continueremo assieme". Per l'ex difensore del, quindi, ci sono ampie possibilità di rinnovare l'accordo con il club spagnolo.

