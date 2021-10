Dopo Squid Game in arrivo dalla Corea del Sud “My Name” su Netflix: recensione (Di sabato 16 ottobre 2021) Per chi è in astinenza dalla serie che è diventata una vera mania in questi giorni, vale a dire Squid Game, in streaming su Netflix dal 15 ottobre c’è un’altra serie in arrivo dalla Corea del Sud. Nella recensione di My Name vi parleremo di una serie che è molto diversa dalla serie record che tutti state guardando in questi giorni. Meno iconica e simbolica, My Name è uno di quei racconti realistici, concreti, duri. Durissimi. Presentato in anteprima al Busan International Film Festival in Corea del Sud, è un thriller poliziesco diretto da Kim Jin-min, regista di Orgoglio e pregiudizio del 2004, e interpretato da Han So-hee. “È il minimo per la figlia di un gangster“. È quello che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Per chi è in astinenzaserie che è diventata una vera mania in questi giorni, vale a dire, in streaming sudal 15 ottobre c’è un’altra serie indel Sud. Nelladi Myvi parleremo di una serie che è molto diversaserie record che tutti state guardando in questi giorni. Meno iconica e simbolica, Myè uno di quei racconti realistici, concreti, duri. Durissimi. Presentato in anteprima al Busan International Film Festival indel Sud, è un thriller poliziesco diretto da Kim Jin-min, regista di Orgoglio e pregiudizio del 2004, e interpretato da Han So-hee. “È il minimo per la figlia di un gangster“. È quello che ...

