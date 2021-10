Dodi Battaglia ospite di “Verissimo” | ecco quando

(Di sabato 16 ottobre 2021) BOLOGNA – “Ciao a tutti, domani pomeriggio (domenica 17 ottobre) saròdi Silvia Toffanin e della sua trasmissione “”, in onda su Canale 5, a partire dalle ore 16:30?. Lo annuncia, sui suoi canali social, l’ex chitarrista dei Pooh(foto). Sarà possibile seguire la trasmissione anche grazie allo streaming online. L’indirizzo url è il seguente: https://www.mediasetplay.mediaset.it/diretta/canale5 cC5. Persi tratta di un gradito ritorno, in quanto è già stato in passato nel programma della Toffanin. L'articolo L'Opinionista.

Dodi Battaglia torna a parlare del dolore per la perdita della moglie, Paola Toeschi, morta per un tumore al cervello. Ai microfoni di Verissimo, l'ex chitarrista e cantante dei Pooh ha parlato a... E poi, spazio a una grande attrice Stefania Sandrelli, a uno dei protagonisti della musica italiana, che sta attraversando un momento particolarmente doloroso e Anna Tatangelo, neo... Dodi Battaglia ha parlato della scomparsa di sua moglie, Paola Toeschi, morta a causa di un tumore.