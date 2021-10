Canale di Otranto | scoperto il relitto di una nave corinzia a 800 metri di profondità | le immagini del patrimonio sommerso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Anfore e brocche ma anche un gran quantità di coppe da vino in ceramica destinate alla tavola delle élites, ancora impilate e “imballate” all’interno di grossi vasi usati per proteggerle dal rischio di incidenti durante il lungo viaggio in mare. Oltre a resti di alimenti, come le olive. Recuperato negli abissi deldiall’incredibiledi 780, il carico di unadel VII secolo a.C. appena studiato nei laboratori della Soprintendenza nazionale per ilsubacqueo, getta nuova luce sugli albori del commercio tra Corinto e la Magna Grecia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.