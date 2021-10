Calciomercato, il Real Madrid pensa a due grandi colpi a costo zero (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS il Real Madrid starebbe pensando a due grandi colpi. Il club spagnolo infatti vorrebbe ingaggiare al termine della stagione Rudiger e Pogba. Entrambi i calciatori hanno il proprio contratto in scadenza al 30 giugno del 2022. Il Real Madrid aggiunge il tedesco ed il francese alla lista degli svincolati da monitorare. Tra questi c’è anche Mbappe. Pogba nel frattempo non ha chiuso la porta al rinnovo contrattuale con il Manchester United. Inoltre il centrocampista ex Juventus piace a diversi club europei. Gli stessi bianconeri vorrebbero riportarlo a Torino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 16 ottobre 2021) Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS ilstarebbendo a due. Il club spagnolo infatti vorrebbe ingaggiare al termine della stagione Rudiger e Pogba. Entrambi i calciatori hanno il proprio contratto in scadenza al 30 giugno del 2022. Ilaggiunge il tedesco ed il francese alla lista degli svincolati da monitorare. Tra questi c’è anche Mbappe. Pogba nel frattempo non ha chiuso la porta al rinnovo contrattuale con il Manchester United. Inoltre il centrocampista ex Juventus piace a diversi club europei. Gli stessi bianconeri vorrebbero riportarlo a Torino. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

