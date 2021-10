Barca col Valencia, Koeman a rischio Il Real Madrid rinvia (Di sabato 16 ottobre 2021) Con i rinvii delle gare di Atletico e Real riflettori puntati sulla grande malata Barcellona, con Koeman sempre in bilico e Xavi in pole. I giovani orfani di Messi, guidati da Pedri che ha rinnovato ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Con i rinvii delle gare di Atletico eriflettori puntati sulla grande malata Barcellona, consempre in bilico e Xavi in pole. I giovani orfani di Messi, guidati da Pedri che ha rinnovato ...

rosso_cristiano : @HikenNoFede2 vorrei presentarmi col Barca minimo 6-1 ma penso che 7-0 sia fattibile .. siamo dominanti .. - DarcyStyl1ns0n : @LUCASTAYNEMALIK boh non saprei, ora come ora sto per uscire in barca col mio ragazzo e un mio amico, te che sei nuovo? che mi racconti?? - infoitsport : Pedri dopo il rinnovo col Barça: 'Voglio restare a lungo. La clausola rispecchia la fiducia' - AlatiGiulio : @angelazoppo “ITA-Way” che il logo è di nuovo Alitalia, nel massimo della trasparenza e discontinuità col passato,… - iulius1980 : @Piero_Farenti Mmmmmm DDR secondo me non è così freddo dal dischetto. Anche se quel rigore col Barca e al mondiale rimarranno nella storia. -

Pedri col Barcellona fino al 2026, clausola da 1 miliardo Il Barca annuncia l'accordo (venerdi' la firma) per un prolungamento fino al 2026 e una cifra mai vista prima per liberarlo ed acquistarlo. Pedro Gonzalez si e' rivelato l'anno scorso, ha gia' parteci ...

