Attacco al Reddito di cittadinanza. L'ultima di destre e Renzi per fare esplodere il disagio nel Paese. Draghi fa muro con M5S e Pd. La misura è salva ma la guerra ai poveri continua (Di sabato 16 ottobre 2021) Ci hanno provato ma anche questa volta è andata male. Centrodestra e Renziani uniti contro il Reddito di cittadinanza. Il M5S, spalleggiato dal Pd, pronto a difendere con le unghie e con i denti la sua misura bandiera. Un assalto che fa specie soprattutto se contestualizzato in un periodo come quello attuale segnato da un'alta conflittualità sociale. Forza Italia, Lega e Italia viva hanno tentato il blitz nel corso del Consiglio dei ministri di ieri per evitare che il Reddito di cittadinanza venisse rifinanziato. Ma non l'hanno spuntata. Nel comunicato diffuso al termine del Cdm, che ha varato il decreto fiscale, si legge che "a fronte dell'andamento delle richieste, sono stanziati, per il 2021, 200 milioni di euro per il Reddito di cittadinanza".

Mov5Stelle : Non passa giorno che Matteo Renzi non sferri un attacco al Reddito di cittadinanza. Nel frattempo scopriamo dai med… - IzzoEdo : RT @FarodiRoma: Fallito l’attacco al reddito di cittadinanza. Respinta (per ora) l’offensiva fascioleghista - rumba_magica : RT @FarodiRoma: Fallito l’attacco al reddito di cittadinanza. Respinta (per ora) l’offensiva fascioleghista - FarodiRoma : Fallito l’attacco al reddito di cittadinanza. Respinta (per ora) l’offensiva fascioleghista - Greg_Wonder : RT @SilviaPiccinini: Tra un attacco al reddito di cittadinanza e l’altro, questa estate #Renzi è entrato nel cda della società di car shari… -