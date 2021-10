Ambra-Striscia, certa tv si basa ancora sul maschio sporcaccione e la donna che se le cerca (Di sabato 16 ottobre 2021) Dunque, funziona così: se sei famosa e soprattutto donna che viene tradita dal proprio compagno altrettanto famoso, anzi, maschio appartenente al mondo del santissimo calcio italiano, devi necessariamente aspettarti Valerio Staffelli sotto casa con in mano un bel tapiro per te. Non puoi lamentarti o pensare di poter gestire il tuo privato come ti pare. Sei Ambra Angiolini, ex stellina di Non è la Rai, ora attrice affermata, ex di Renga, ora pure ex di Allegri, perciò che pretendi? Anzi, dovresti ringraziare Antonio Ricci che, dopo 25 anni continua ancora a menarcela con questo teatrino miserevole della consegna del tapiro e che ha pensato a te. A ben vedere, dovresti proprio sentirti orgogliosa, perché in Italia se vai su Striscia significa che sei davvero qualcuno. Poco importa se diventi oggetto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Dunque, funziona così: se sei famosa e soprattuttoche viene tradita dal proprio compagno altrettanto famoso, anzi,appartenente al mondo del santissimo calcio italiano, devi necessariamente aspettarti Valerio Staffelli sotto casa con in mano un bel tapiro per te. Non puoi lamentarti o pensare di poter gestire il tuo privato come ti pare. SeiAngiolini, ex stellina di Non è la Rai, ora attrice affermata, ex di Renga, ora pure ex di Allegri, perciò che pretendi? Anzi, dovresti ringraziare Antonio Ricci che, dopo 25 anni continuaa menarcela con questo teatrino miserevole della consegna del tapiro e che ha pensato a te. A ben vedere, dovresti proprio sentirti orgogliosa, perché in Italia se vai susignifica che sei davvero qualcuno. Poco importa se diventi oggetto di ...

ferrazza : Peccato, perché - prima di Ambra - Striscia la Notizia mi era sembrato un programma così perbene. - riotta : Forza Ambra contro chi striscia - StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - Marilenapas : RT @fanpage: #AmbraAngiolini commenta commossa l'ondata di solidarietà dopo il tapiro ricevuto:'Amore folle, vi siete schierati vedendomi s… - claudio90024077 : Ricci e Striscia, Gabibbo eTapiro, sedicenti infallibili. A loro il Papa gli fa un baffo. Arroganza e superbia a go… -