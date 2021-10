Viminale: niente Green pass per componenti seggio ballottaggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) I componenti dei seggi e i rappresentanti di lista accreditati per il turno di ballottaggio delle elezioni comunali in programma domenica e lunedì non dovranno avere il Green pass per accedere alle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 15 ottobre 2021) Idei seggi e i rappresentanti di lista accreditati per il turno dio delle elezioni comunali in programma domenica e lunedì non dovranno avere ilper accedere alle ...

