Viborg-Silkeborg (15 ottobre, ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Silkeborg resta sulle due belle vittorie, segnano otto gol, ottenute prima della sosta per le nazionali e si presenta dunque col morale alto in casa del “collega” neopromosso Viborg, che però sta vendendo cara la pelle in ogni partita come dimostra il pareggio in trasferta sul campo del Copenaghen. I precedenti ci dicono che InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilresta sulle due belle vittorie, segnano otto gol, ottenute prima della sosta per le nazionali e si presenta dunque col morale alto in casa del “collega” neopromosso, che però sta vendendo cara la pelle in ogni partita come dimostra il pareggio in trasferta sul campo del Copenaghen. I precedenti ci dicono che InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

InfobettingOdds : RT @infobetting: Viborg-Silkeborg (15 ottobre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Viborg-Silkeborg (15 ottobre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Viborg-Silkeborg (15 ottobre, ore 19:00): formazioni, quote, pronostici -