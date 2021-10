Verstappen: "Austin? Forse andremo meglio su altre piste" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Christian Horner punta il dito contro il motore nell'indicare la superiorità Mercedes vista a Istanbul. C'è dell'altro, però, dietro la mancanza di competitività della Red Bull nell'ultima uscita ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Christian Horner punta il dito contro il motore nell'indicare la superiorità Mercedes vista a Istanbul. C'è dell'altro, però, dietro la mancanza di competitività della Red Bull nell'ultima uscita ...

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen Austin Verstappen: "Austin? Forse andremo meglio su altre piste" ... commentava Verstappen nel dopogara di Istanbul. Davanti c'è un Gran Premio degli USA dove in ... L'editoriale del direttore: Cose turche e Max torna leader Scalfire Mercedes a Austin "Austin ha molti ...

F1 GP Usa 2021, qualifiche sabato: data, orario e diretta tv Si scaldano i motori sul circuito di Austin in vista del week end di F1. Cresce l'attesa per il Gp degli Stati Uniti e torna ad infiammarsi la lotta tra Hamilton e Verstappen. Non si può più sbagliare e gli appassionati sono pronti ad ...

Verstappen: "Austin? Forse andremo meglio su altre piste" Autosprint.it Guerra motori F1: serve la quinta unità fra potenza e affidabilità? Il mondiale di F1 non è solo una sfida fra Verstappen e Hamilton, ma è anche una battaglia tecnica fra Mercedes e Red Bull che si giocano una partita dei motori. La Stella ha alzato la soglia dello sf ...

Villeneuve: “Mercedes forse ha alzato la potenza del motore” Il campione del mondo con la Williams nel 1997 ritiene che il titolo al momento sarebbe meritato da Max Verstappen, ma la W12 permette a Lewis Hamilton di essere a soli sei punti dall'olandese nonosta ...

