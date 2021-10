USA, fiducia consumatori Università Michigan in calo a ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Peggiora la fiducia dei consumatori americani a ottobre. Secondo i dati preliminari dell’Università del Michigan, il sentiment dei consumatori è stimato in calo a 71,4 punti rispetto ai 72,8 punti del mese di settembre e risulta inferiore alle attese degli analisti che si attendevano una crescita a 73,1 punti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è sceso a 77,9 punti dagli 80,1 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 67,2 punti dai 68,1 precedenti. Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) – Peggiora ladeiamericani a. Secondo i dati preliminari dell’del, il sentiment deiè stimato ina 71,4 punti rispetto ai 72,8 punti del mese di settembre e risulta inferiore alle attese degli analisti che si attendevano una crescita a 73,1 punti. Nello stesso periodo l’indice sulla situazione presente è sceso a 77,9 punti dagli 80,1 punti precedenti, mentre l’indice sulle attese è peggiorato a 67,2 punti dai 68,1 precedenti.

Advertising

godchamet : Joele come ci si sente a deludere la fiducia di Maria èuna sensazione straziante vero ecco allora usa questo tuodol… - alemi1715 : Ho trovato in tendenza un hashtag rivoltante. Non mi interessa manco sapere da che parte sta chi lo usa. Dico solo… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Gli americani non hanno fiducia nel Congresso - Periodico Daily #usa #congresso @Billa42_ - periodicodaily : Gli americani non hanno fiducia nel Congresso - Periodico Daily #usa #congresso @Billa42_ - Billa42_ : Gli americani non hanno fiducia nel Congresso -