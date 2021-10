Union Berlino vs Wolfsburg: pronostico e possibili formazioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre, quando l’Union Berlin ospiterà il Wolfsburg all’An der Alten Forsterei, due delle aspiranti europee della Bundesliga si sfideranno. I padroni di casa cercheranno di continuare la loro incredibile imbattibilità in casa e superare gli avversari questo fine settimana, mentre gli ospiti cercheranno di riprendersi dopo un calo di forma prima della sosta per le nazionali. Il calcio di inizio di Union Berlino vs Wolfsburg è previsto alle 15:30 Prepartita Union Berlino vs Wolfsburg: a che punto sono le due squadre? Union Berlino Union vanta attualmente uno dei migliori record casalinghi di tutto il calcio europeo così com’è, con le quattro partite di campionato imbattute finora in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sabato 16 ottobre, quando l’Berlin ospiterà ilall’An der Alten Forsterei, due delle aspiranti europee della Bundesliga si sfideranno. I padroni di casa cercheranno di continuare la loro incredibile imbattibilità in casa e superare gli avversari questo fine settimana, mentre gli ospiti cercheranno di riprendersi dopo un calo di forma prima della sosta per le nazionali. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15:30 Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?vanta attualmente uno dei migliori record casalinghi di tutto il calcio europeo così com’è, con le quattro partite di campionato imbattute finora in ...

