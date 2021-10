Un posto al sole: Roberto è a terra per colpa sua! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Roberto si rende conto che sua figlia Cristina è cresciuta e non è più facile gestirla Roberto non riesce più a gestire sua figliaUna nuova puntata questa sera attende i fan di Un posto al sole. La serie televisiva continua il suo successo e le anticipazioni relative all’episodio del 15 ottobre ci svelano grandi novità. In particolar modo l’attenzione si concentrerà su Roberto e sua figlia Cristina. L’uomo capisce che ormai la sua bambina non è più così piccola e deve imparare a gestire i suoi “capricci” da adolescente. Alberto, invece, riceverà un compenso per il suo lavoro da parte di Guido e Mariella e con i soldi ricevuti troverà un accordo con Clara. Infine, Niko vuole a tutti i costi trovare a ... Leggi su formatonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Le anticipazioni di Unalrivelano chesi rende conto che sua figlia Cristina è cresciuta e non è più facile gestirlanon riesce più a gestire sua figliaUna nuova puntata questa sera attende i fan di Unal. La serie televisiva continua il suo successo e le anticipazioni relative all’episodio del 15 ottobre ci svelano grandi novità. In particolar modo l’attenzione si concentrerà sue sua figlia Cristina. L’uomo capisce che ormai la sua bambina non è più così piccola e deve imparare a gestire i suoi “capricci” da adolescente. Alberto, invece, riceverà un compenso per il suo lavoro da parte di Guido e Mariella e con i soldi ricevuti troverà un accordo con Clara. Infine, Niko vuole a tutti i costi trovare a ...

