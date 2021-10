Tumore al seno, una gara di canottaggio con le donne del sistema sanitario regionale (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Si terrà domani. 16 ottobre 2021, una gara di canottaggio tutta al femminile la ‘RemaRoma’ dedicata alla vita, lo sport e per la prevenzione delle patologie oncologiche. Una gara speciale con squadre composte da pazienti, dottoresse degli ospedali di Roma, personalità istituzionali e dello spettacolo. Abbiamo voluto così creare un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione del Tumore al seno ricordando l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che domani nel pomeriggio sarà presente alla gara di canottaggio ‘RemaRoma’ voluta e organizzata dalla Asl Roma 1, l’Assessorato alla Sanità della ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Si terrà domani. 16 ottobre 2021, unaditutta al femminile la ‘RemaRoma’ dedicata alla vita, lo sport e per la prevenzione delle patologie oncologiche. Unaspeciale con squadre composte da pazienti, dottoresse degli ospedali di Roma, personalità istituzionali e dello spettacolo. Abbiamo voluto così creare un momento di sensibilizzazione nel mese della prevenzione delalricordando l’importanza della prevenzione delle patologie oncologiche e il ruolo dello sport nella riabilitazione delle pazienti operate”. Lo ha dichiarato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato che domani nel pomeriggio sarà presente alladi‘RemaRoma’ voluta e organizzata dalla Asl Roma 1, l’Assessorato alla Sanità della ...

