The Son - Il Figlio con Pierce Brosnan su Sky Atlantic e in streaming NOW (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Mi interessava la storia della creazione degli Stati Uniti, la nascita della nostra mitologia. Tutti vogliamo credere in una versione della storia in cui i nostri antenati erano fondamentalmente buoni e moralmente corretti. Ma non è andata così». Così nel 2013 all'International Festival of Authors, l'autore Philipp Meyer ha raccontato la genesi del suo capolavoro letterario «The Son» (in Italia edito da Einaudi), che dopo il grande successo di... Leggi su digital-news (Di venerdì 15 ottobre 2021) «Mi interessava la storia della creazione degli Stati Uniti, la nascita della nostra mitologia. Tutti vogliamo credere in una versione della storia in cui i nostri antenati erano fondamentalmente buoni e moralmente corretti. Ma non è andata così». Così nel 2013 all'International Festival of Authors, l'autore Philipp Meyer ha raccontato la genesi del suo capolavoro letterario «The Son» (in Italia edito da Einaudi), che dopo il grande successo di...

Advertising

maudystweeting : mandiamo virale su tiktok un video in cui chiediamo a taylor cosa intende con 'luck of the draw only draws the unlu… - Kiki8267791531 : @Mishalocked24 @mishacollins Oggi giornata pessima al lavoro, un progetto importante al quale tengo sta rischiando… - fra_nerd : Ho appena aggiunto The Son alla mia raccolta! #tvtime - giovannirealdi : RT @EzioRocchiBalbi: Pierce Brosnan “The Son” 1915 ed è una Peterson’s ?? @giovannirealdi @MEGGREGOR @AndreaBettoni74 - EzioRocchiBalbi : Pierce Brosnan “The Son” 1915 ed è una Peterson’s ?? @giovannirealdi @MEGGREGOR @AndreaBettoni74 -