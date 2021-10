“Terra dei Fuochi”, il 60% dei giovani è a rischio infertilità. Lo studio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 60% dei ragazzi di 19 anni che vive nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” corre “rischi riproduttivi importanti”. È questo il dato allarmante certificato dalla Società italiana di Riproduzione Umana. A spiegarlo è l’andrologo Luigi Montano, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana, intervenuto alla prima giornata del congresso nazionale della Siru in corso fino a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il 60% dei ragazzi di 19 anni che vive nella cosiddetta “dei” corre “rischi riproduttivi importanti”. È questo il dato allarmante certificato dalla Società italiana di Riproduzione Umana. A spiegarlo è l’andrologo Luigi Montano, presidente della Società Italiana della Riproduzione Umana, intervenuto alla prima giornata del congresso nazionale della Siru in corso fino a L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Terra dei La famiglia reale segue Greta: la Regina irritata per il blablabla della politica sul clima ...dell'economia che spendono per il 'turismo spaziale' invece di dedicarsi a 'salvare la Terra'. ... Elisabetta II ha criticato l'inazione dei leader mondiali nell'affrontare la crisi climatica, ammettendo ...

Green pass obbligatorio lavoro, proteste in tutta Italia "Il governo tira dritto e noi faremo altrettanto - ha aggiunto Silvestri - finché avremo il supporto dei lavoratori che ci seguono in questa battaglia di civiltà e di rispetto della Costituzione non ...

Viaggio nella terra dei buchi Rolling Stone Italia Il passato (forse) è una terra straniera. Adriano Prosperi su Storia e storiografia Vi è dunque una disaffezione dei giovani nei confronti della Storia? Molto banalmente, si potrebbe dire che i giovani guardano al Futuro, e dunque, per loro, davvero, il passato è – e rimane a lungo – ...

Elezioni comunali, come funziona il ballottaggio e dove si vota Domenica 17 e lunedì 18 molti Comuni dovranno affrontare il ballottaggio delle elezioni comunali: vediamo come funziona e dove si vota.

