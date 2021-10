Supercoppa 2021/22, Inter e Juve vogliono l’Arabia Saudita: la Lega si oppone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Inter e Juventus vorrebbe giocare in Arabia Saudita la finale di Supercoppa italiana 2021/22, ma la Lega si opporrebbe a tale decisione Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ancora da decidere data e sede della finale di Supercoppa 2021/22 tra Juve e Inter. 22 dicembre a Riyad o 5 gennaio a Roma (Milano in alternativa)? I due club, insieme alla Federazione dell’Arabia Saudita, spingono per un match pre-natalizio nella capitale araba. La Lega, scrive il quotidiano romano, si oppone, sia perché (sostiene) gli organizzatori per il 2021 hanno esercitato la loro opzione in ritardo sia perché i diritti della Serie A per ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021)ntus vorrebbe giocare in Arabiala finale diitaliana/22, ma lasi opporrebbe a tale decisione Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono ancora da decidere data e sede della finale di/22 tra. 22 dicembre a Riyad o 5 gennaio a Roma (Milano in alternativa)? I due club, insieme alla Federazione del, spingono per un match pre-natalizio nella capitale araba. La, scrive il quotidiano romano, si, sia perché (sostiene) gli organizzatori per ilhanno esercitato la loro opzione in ritardo sia perché i diritti della Serie A per ...

