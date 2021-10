Stringara | ' Spalletti | carica il Napoli con le immagini di Maradona'

(Di venerdì 15 ottobre 2021)- "Mi aspetto una vittoria delcontro il Torino per tanti motivi, ci sono degli scontri diretti importanti e vincere l'ottava partita di fila avrebbe un valore aggiunto secondo me ...

Corriere dello Sport

L'ex allenatore del Torino Paoloè intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Spero che la questione relativa al rinnovo di Insigne non porti a rompere il giochino e a rendere felici ...L'ex allenatore del Torino Paoloè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ' Calcio Napoli 24 Live ' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli ...