Sondaggi Demopolis | obbligo green pass lavoratori | 68% favorevole

(Di venerdì 15 ottobre 2021) . Oggi è entrato in vigore ilobbligatorio per tutti inel pubblico e nel privato, non senza qualche protesta, da Nord a Sud. Stando airealizzati da, la decisione del governo di rendere obbligatorio a tutti iil certificato verde piace al 68% degli italiani mentre trova la contrarierà del 25%. La scelta dell’esecutivo piace alla maggioranza degli elettorati di Pd (95%), Forza Italia (86%) e Movimento 5 Stelle (80%). Più freddi gli elettori leghisti (58% di favorevoli) mentre solo il 41% di chi vota Fratelli d’Italia dà una valutazione positiva. Fonte:: tamponi gratuiti ainon vaccinati, no dal 65% degli ...

L'introduzione dell'obbligo di green pass nei luoghi di lavoro ha acceso il dibattito negli ultimi giorni, ma cosa ne pensano gli italiani? I sondaggi politici di Demopolis provano a rispondere a questa domanda. Il certificato verde piace a quasi sette italiani su dieci, per la precisione al 68%. Di parere opposto il 25%, mentre il restante ...