Scherma, uno degli sport più colpiti dalle pandemia. Tutt'ora si susseguono le cancellazioni, gare al lumicino (Di venerdì 15 ottobre 2021) La pandemia ha condizionato il mondo dello sport e tra quelli maggiormente colpiti c'è sicuramente la Scherma. Una situazione davvero surreale quella che si sta vivendo sulle pedane internazionali, con la FIE che ha deciso di cancellare numerose competizioni e di ripartire solamente da novembre con le prime tappe di Coppa del Mondo; anche se il calendario potrà subire ulteriori modifiche. Nel 2021 praticamente le uniche gare di Scherma sono state alle Olimpiadi di Tokyo, con moltissimi atleti che si sono presentati ai Giochi Olimpici con quasi due anni di lontananza dalle pedane. Una situazione che ha certamente ribaltato numerosi pronostici e ha condizionato anche la prestazione della squadra azzurra. La Scherma è forse l'unico sport ...

