Salta il processo Regeni | l' ultimo schiaffo dell' Egitto a Giulio

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Per la corte d'assise è nullo il decreto di rinvio a giudizio perché non c'è la prova che gli imputati siano a conoscenza del procedimento a loro carico. I genitori di: 'Premiata la prepotenza ...

L'amarezza dei genitori di Giulio: "Premiata la prepotenza" IlRegeni '', gli atti tornano al gup. Dopo una camera di consiglio durata oltre cinque ore nell'aula bunker di Rebibbia i ...Per la corte d'assise di Roma, non si può essere certi 'dell'effettiva conoscenza delda parte dei quattro, né della loro volontaria sottrazione al procedimento'. Nel ricostruire la vicenda ...Gli atti del processo agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giulio Regeni devono tornare al Gup. La decisione della III corte d'Assise di Roma è legata all'assenza in aula degli imp ...Niente processo ai quattro 007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e della morte di Giulio Regeni, il 28enne ricercatore friulano rapito al Cairo il 25 gennaio 2016 e trovato cadavere il 3 ...