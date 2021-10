Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Salernitana: Veseli positivo al Covid: (ANSA) - SALERNO, 15 OTT - 'Il calciatore Frédéric Veseli d… - anteprima24 : ** #Salernitana, brutte notizie per #Veseli: è #Positivo al covid ** - LAROMA24 : Coronavirus, nuovo caso in Serie A: positivo Veseli della Salernitana - 100x100Napoli : #Veseli è risultato positivo al #Covid. - TuttoSalerno : Salernitana, lo stop di Veseli riapre la questione Nazionali -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Veseli

Una circostanza che ha spinto laa ripetere i controlli al rientro in Italia didai quali è emersa la positività del difensore. Il calciatore, tra l'altro, non ha ancora esordito ...Una circostanza che ha spinto laa ripetere i controlli al rientro in Italia didai quali è emersa la positività del difensore. Il calciatore, tra l'altro, non ha ancora esordito ..."Il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positivo al tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio". È quanto ha fatto sapere la Salernitana con una nota diffusa i ...(ANSA) – SALERNO, 15 OTT – “Il calciatore Frédéric Veseli di rientro dalla Nazionale è risultato positivo al tampone molecolare effettuato presso il suo domicilio”. È quanto ha fatto sapere la Salerni ...