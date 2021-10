Saelemaekers dopo il rinnovo: “Contento di essere cresciuto con questo Milan” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono Contento di essere cresciuto con questo Milan”. Sono le parole del belga Alexis Saelemaekers ai canali ufficiali del Milan dopo il suo rinnovo fino al 30 giugno 2026. Il classe 1999 è sbarcato in Italia nel mese di gennaio 2020 e finora ha fatto registrare 64 presenze con 4 reti col Diavolo. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sonodicon”. Sono le parole del belga Alexisai canali ufficiali delil suofino al 30 giugno 2026. Il classe 1999 è sbarcato in Italia nel mese di gennaio 2020 e finora ha fatto registrare 64 presenze con 4 reti col Diavolo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

