Quattro donne e Dante

«Allora parliamone, delle donne di Dante, proviamo a raccontarle. Prima di tutto però sgombriamo il campo da un equivoco: non ci interessa in alcun modo stabilire se Dante sia stato il primo femminista e altre simpatiche quanto inutili amenità. Si tratta solo di comprendere uno sguardo, lo sguardo di un uomo di quel tempo, sorprendentemente privo di pregiudizio nei confronti delle donne». "Intelletto d'amore" è un excursus molto originale attraverso Quattro figure femminili, tipicamente Dantesche, scritto da Lella Costa – attrice e scrittrice – e Gabriele Vacis – regista, drammaturgo e sceneggiatore. Edito dalla milanese Solferino Libri, questo agilissimo volume di 127 pagine scorre via che è una meraviglia. Le protagoniste si lanciano in monologhi intensi e divertenti, in perfetto ...

