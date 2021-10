PSV-Zwolle 16 ottobre | ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Il PSV Eindhoven attualmente è secondo in classifica a un solo punto dall’Ajax che giocherà la sua partita poche ore prima. La squadra di Roger Schmidt ha perso due volte in campionato tra il 19 e il 25 settembre ma anche quella di Erik ten Hag non sta correndo dunque è rimasta in scia. L’impegno InfoBetting: Scommesse Sportive e

... in cui l'Ajax ha incredibilmente perso 4 - 0 contro il. Quindi, tra campionato e Champions la ... del 9 - 0 sul Cambuur, e poi di due risultati 'normali' (0 - 2 in casa del PECe 1 - 1 nella ......delloma anche un pareggio esterno contro il Twente . Come sempre l'attacco dei Lancieri funziona a meraviglia, la difesa anche (un solo gol incassato) ma in testa al campionato c'è il...I pronostici del weekend, dopo la sosta per le nazionali tornano i campionati: Serie A, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier League.Ancora in attesa della prima vittoria della campagna Eredivisie 2021-22, il PEC Zwolle si schiera contro il PSV Eindhoven sabato al Philips Stadion. La squadra di casa, invece, va alla ricerca di tutt ...