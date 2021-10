Ponte Morandi, il genitore di una delle vittime: ‘Risarcimento rifiutato? Sono un padre sempre. Mi basta tornare a Genova per vedere i fantasmi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Perché ho rifiutato il risarcimento da parte di Aspi? Perché un padre è padre sempre”. Così Roberto Battiloro, padre di Giovanni, 29enne tra le vittime della strage del Ponte Morandi. “Mi basta tornare a Genova per vedere i fantasmi”, commenta Battiloro fuori dalla tensostruttura da 200 posti allestita nel cortile del palazzo di giustizia di Genova per l’udienza preliminare del processo per il disastro che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Perché hoil risarcimento da parte di Aspi? Perché un”. Così Roberto Battiloro,di Giovanni, 29enne tra ledella strage del. “Miper”, commenta Battiloro fuori dalla tensostruttura da 200 posti allestita nel cortile del palazzo di giustizia diper l’udienza preliminare del processo per il disastro che il 14 agosto 2018 uccise 43 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, la sfida dei parenti delle vittime: essere ammessi come parte civile. Il legale: “Risarcimenti di As… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, al via l’udienza preliminare. Il procuratore Pinto: “Quadro di estrema incuria e cinismo, ora serve… - fattoquotidiano : Ponte Morandi, iniziata l’udienza preliminare. In Aula a Genova i familiari delle vittime - paolofrosina : RT @andtundo: #PonteMorandi, al via l’udienza preliminare. Il procuratore Pinto: “Quadro di estrema incuria e cinismo, giustizia in tempi r… - ilfattovideo : Ponte Morandi, il genitore di una delle vittime: ‘Risarcimento rifiutato? Sono un padre sempre. Mi basta tornare a… -