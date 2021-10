Pakistani protestano contro la chiusura del confine afghano

Advertising

CharmesBukowski : RT @AizzaBischeri: @Giul_Granato @CharmesBukowski Sono cinesi. Gli stessi che da mesi picchiano bengalesi e pakistani che protestano per le… - AizzaBischeri : @Giul_Granato @CharmesBukowski Sono cinesi. Gli stessi che da mesi picchiano bengalesi e pakistani che protestano p… -

Ultime Notizie dalla rete : Pakistani protestano

askanews

I cittadini afghani non possono tornare in patria e i commerciantinon possono esportare i loro prodotti perché il confine tra i due Paesi è stato chiuso ormai da dieci giorni. 15 ottobre ...... gli italiani sono una minoranza rispetto agli indiani, i, i bengalesi, i nordafricani, i ...i coniugi Arturo e Cinzia Ugolini. 'Vogliono fare la riqualificazione a spese nostre: ...Milano, 15 ott. (askanews) - Manifestazione in Pakistan contro la chiusura della frontiera. 'I commercianti stanno perdendo miliardi di rupie', ...PADOVA - La protesta dei lavoratori pakistani non reintegrati da Grafica Veneta dopo il caso caporalato. Oggi - 13 ottobre - il patteggiamento dei due manager coinvolti. Il patteggiamento di ...