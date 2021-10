“Non solo Agamben”: oltre 100 filosofi contestano il loro collega e firmano un documento a favore di Green pass e vaccini – Il testo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come filosofi e intellettuali italiani, manifestiamo il nostro senso di disorientamento di fronte al fatto che nella discussione pubblica su temi come la vaccinazione anti-Covid19 e l’istituzione del Green pass, il contributo della filosofia venga esaurito da pensatori come Giorgio Agamben, ed eventualmente alcuni colleghi, i quali rappresentano invece soltanto il loro punto di vista su questi temi. Riteniamo che sia importante dissociarsi dalle opinioni di Agamben (e colleghi) almeno sui seguenti punti. 1) Il contributo della filosofia nei confronti della scienza. Sebbene la filosofia debba certamente assumere un ruolo critico in relazione alla scienza, questo ruolo critico non può mancare di rispettare i risultati scientifici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Comee intellettuali italiani, manifestiamo il nostro senso di disorientamento di fronte al fatto che nella discussione pubblica su temi come la vaccinazione anti-Covid19 e l’istituzione del, il contributo dellaa venga esaurito da pensatori come Giorgio, ed eventualmente alcuni colleghi, i quali rappresentano invece soltanto ilpunto di vista su questi temi. Riteniamo che sia importante dissociarsi dalle opinioni di(e colleghi) almeno sui seguenti punti. 1) Il contributo dellaa nei confronti della scienza. Sebbene laa debba certamente assumere un ruolo critico in relazione alla scienza, questo ruolo critico non può mancare di rispettare i risultati scientifici ...

